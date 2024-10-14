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У сельского ДК под Таганрогом не было места для парковки машин инвалидов

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Прокуратура Неклиновского района посчитала, что это нарушает право граждан с ограниченными возможностями здоровья на беспрепятственный доступ к Дому культуры и клубу.

Новости Таганрога

Перед Домом культуры и клубом в Платовском сельском поселении появилось специализированное машино-место для автомобилей инвалидов после вмешательства прокуратуры.

Ведомство провело проверку и посчитало, что отсутствие специального места парковки для транспорта лиц с ограничениями по здоровью нарушает их право на беспрепятственный доступ к объекту инфраструктуры, говорится в сообщении прокуратуры по региону.

В суд было направлено исковое заявление об обязании руководителя учреждения устранить нарушение. В настоящее время на прилегающей территории Дома культуры в Платовском сельском поселении оборудовано машино-место, обозначенное соответствующими дорожными знаками.

Фото: Изображение от jannoon028 на Freepik

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Таганрогская правда
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