В сельской больнице под Таганрогом идет монтаж современного медоборудования за 83 млн рублей

Юрий Слюсарь проверил ход заключительного этапа после 6-летнего капремонта Матвеево-Курганской Центральной районной больницы.

Сегодня глава региона Юрий Слюсарь побывал в Матвеево-Курганском районе. В числе объектов его посещения стала Центральная районная больница. Недавно закончен ее 6-летний капитальный ремонт, и сейчас идет монтаж современного медицинского оборудования. На оснащение районной больницы из областного бюджета выделено 83 миллиона рублей, эти средства пойдут на систему кислородоснабжения для хирургического отделения, благоустройство и оснащение лечебного корпуса, рассказал глава региона в своем ТГ-канале.

Уже с 1 августа терапевтическое отделение начнет принимать пациентов, следом откроется хирургическое, а к концу 2025 года больница в Матвеево-Курганском районе заработает в полную силу.

Отдельный и важный вопрос — медицинские кадры.

«Обеспеченность врачами и медицинским персоналом здесь превышает 80%, — сообщил Слюсарь. — Поговорил с молодыми врачами, которые приехали работать в ЦРБ по программе «Земский доктор». Приятно видеть, что молодые специалисты выбирают не только город, но и село».

Фото: ТГ-канал Юрия Слюсаря