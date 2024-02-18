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В селе Троицком под Таганрогом затоплен мост

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В Неклиновском районе из-за подъема уровня воды в реке Миус затоплен мост в селе Троицкое. Фото с места происшествия вчера вечером, 17 февраля, выложили очевидцы в телеграм-канале «Водители Таганрога».

Новости Таганрога

Напомним, что подтопление началось еще 15 февраля. На своей страничке ВКонтакте МКУ «УПЧС Неклиновского района» сообщало, что в результате подъема уровня воды в реке Миус перед мостом в селе Троицкое образовался мусорный затор. Тогда спасатели совместно с администрацией Троицкого сельского поселения провели работы по его ликвидации. Но, по всей видимости, ситуацию это не спасло.

По словам автомобилистов, движение по мосту «Троицкое — Федосеевка — Луначарский» перекрыто. Вероятно до тех пор, пока вода не спадет. Водителям советуют объезжать проблемный участок через село Покровское.

Фото телеграм-канал «Водители Таганрога»

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Таганрогская правда
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