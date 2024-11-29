В селе под Таганрогом женщина дважды устроила в доме пожар

В селе Латоново Матвеево-Курганского района женщина дважды за сутки устроила пожар в своем доме. Причем во второй раз строение сгорело практически полностью. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Происшествие случилось 27 ноября на улице Садовой. В первый раз женщина неудачно закурила и подожгла матрас. Ей удалось самостоятельно потушить пламя, а прибывшие сотрудники МЧС провели с ней профилактическую беседу. Но нужного действия она видимо не возымела, поскольку через несколько часов в пожарную часть вновь поступил вызов от соседей, которые заметили дым. На этот раз хозяйка заснула с горящей сигаретой.

Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров. Но дом сгорел практически полностью.

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Фото ГУ МЧС по РО