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В селе под Таганрогом женщина дважды устроила в доме пожар

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В селе Латоново Матвеево-Курганского района женщина дважды за сутки устроила пожар в своем доме. Причем во второй раз строение сгорело практически полностью. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Таганрога

Происшествие случилось 27 ноября на улице Садовой. В первый раз женщина неудачно закурила и подожгла матрас. Ей удалось самостоятельно потушить пламя, а прибывшие сотрудники МЧС провели с ней профилактическую беседу. Но нужного действия она видимо не возымела, поскольку через несколько часов в пожарную часть вновь поступил вызов от соседей, которые заметили дым. На этот раз хозяйка заснула с горящей сигаретой.

Прибывшие сотрудники МЧС  ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров. Но дом сгорел практически полностью.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области тушат крупный пожар на промобъекте.

Фото ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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