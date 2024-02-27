В селе под Таганрогом пропал 63-летний мужчина

В Неклиновском районе разыскивают 63-летнего жителя села Александрова Коса Геннадия Вадимовича Нимченко. Об этом сообщает на своей страничке ВКонтакте поисковый отряд «Лиза Алерт».

О местонахождении мужчины ничего не известно с 23 февраля.

Его приметы: рост 182 см, нормального телосложения, волосы черные с проседью, глаза зеленые. Геннадий Нимченко был одет в зеленую камуфляжную куртку, бежевый свитер, синие джинсы, черные калоши, коричневую кепку.

Сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего просят по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото «Лиза Алерт»