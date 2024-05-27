В селе под Таганрогом отремонтировали дорогу

В селе Николаевка Неклиновского района выполнен ремонт автомобильной дороги по улице Чехова, сообщают местные власти.
Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая сумма финансирования из местного и областного бюджетов составила более 9,5 миллионов рублей.
Во время ремонта выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев дороги, а также нанесена горизонтальная разметка.
Фото nekl.donland.ru
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