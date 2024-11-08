В селе под Таганрогом открылась амбулатория после капремонта

Она рассчитана на медицинское обслуживание почти 10 тысяч человек.

Под Таганрогом, в селе Новобессергеневка Неклиновского района, открылась после капитального ремонта амбулатория. Она рассчитана на оказание медпомощи почти 10 тыс. человек. Об этом сообщает правительство региона.

Медучреждение ремонтировалось в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения».

«Капитальный ремонт амбулатории общей площадью более 946 кв. м был выполнен в соответствии с современными требованиями. Все кабинеты полностью укомплектованы медицинским оборудованием, оргтехникой и мебелью», — рассказал министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

В здании амбулатории будут работать кабинеты терапевтов, педиатра, акушера-гинеколога, кардиолога, стоматолога, фельдшера, акушерки, рентгенологический кабинет, кабинеты ультразвуковой диагностики, прививочный, процедурный и физиотерапевтический кабинеты, а также клинико-диагностическая лаборатория.

Здесь также предусмотрена возможность прохождения медицинских осмотров, диспансеризации и лечения, в том числе и в условиях дневного стационара.

Фото: donland.ru