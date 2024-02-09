Главная » Новости Таганрога

В селе под Таганрогом мужчина задохнулся в дыму во время пожара

На чтение 1 мин Просмотров 73 Опубликовано

Вчера, 8 февраля, в селе под Таганрогом молодой мужчина погиб во время пожара в частном доме, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Таганрога

Сообщение о пожаре на улице Шведкова в селе Морской Чулек поступило на пульт дежурного в 4.48 утра. На место выехали восемь сотрудников МЧС и две спецмашины. Очаг возгорания находился на кухне, полностью ликвидировать пожар удалось в 05.57.

Во время происшествия от отравления продуктами горения погиб 37-летний мужчина. Предположительная причина пожара – непогашенная сигарета. С начала нынешнего года в донском регионе из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибли уже 9 человек, еще двое получили ожоги различной степени тяжести.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#новости #пожар #происшествия #Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика