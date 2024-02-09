Вчера, 8 февраля, в селе под Таганрогом молодой мужчина погиб во время пожара в частном доме, сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Шведкова в селе Морской Чулек поступило на пульт дежурного в 4.48 утра. На место выехали восемь сотрудников МЧС и две спецмашины. Очаг возгорания находился на кухне, полностью ликвидировать пожар удалось в 05.57.

Во время происшествия от отравления продуктами горения погиб 37-летний мужчина. Предположительная причина пожара – непогашенная сигарета. С начала нынешнего года в донском регионе из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибли уже 9 человек, еще двое получили ожоги различной степени тяжести.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области