В Неклиновском районе разыскивают 59-летнего жителя села Ивановка Алексея Анатольевича Хабарова. Об этом сообщает на своей страничке ВКонтакте поисковый отряд «Лиза Алерт».

О местонахождении мужчины ничего не известно с 10 мая.

Его приметы: рост 186 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Алексей Хабаров был одет в зеленую камуфляжную куртку, белую с голубыми полосками рубашку, зеленые камуфляжные штаны, серые галоши, зеленую с коричневым камуфляжную кепку.

Сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего просят по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото «Лиза Алерт»