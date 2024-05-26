В Неклиновском районе разыскивают 59-летнего жителя села Ивановка Алексея Анатольевича Хабарова. Об этом сообщает на своей страничке ВКонтакте поисковый отряд «Лиза Алерт».
О местонахождении мужчины ничего не известно с 10 мая.
Его приметы: рост 186 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Алексей Хабаров был одет в зеленую камуфляжную куртку, белую с голубыми полосками рубашку, зеленые камуфляжные штаны, серые галоши, зеленую с коричневым камуфляжную кепку.
Сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего просят по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото «Лиза Алерт»
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