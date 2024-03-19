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В селах под Таганрогом обнаружили три стихийные свалки

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Сразу три стихийных свалки обнаружены в Неклиновском районе рядом с селами Федоровка и Ефимовка, сообщает на своей страничке ВКонтакте Административная инспекция Ростовской области.

#Экология

Места несанкционированного складирования отходов обнаружены во время проведенного мониторинга в четырехстах метрах южнее и пятистах метрах севернее села Федоровка, а также в пятистах метрах северо-западнее от села Ефимовка.

По данному факту в отношении должностного лица администрации Неклиновского района начата процедура привлечения к административной ответственности, — пишет источник.

Сотрудники инспекции подчеркнули, что организация стихийных свалок продолжает оставаться одним из самых распространенных видов административных правонарушений в сфере экологии.

Фото ВК Административной инспекции Ростовской области

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Таганрогская правда
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