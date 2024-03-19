В селах под Таганрогом обнаружили три стихийные свалки

Сразу три стихийных свалки обнаружены в Неклиновском районе рядом с селами Федоровка и Ефимовка, сообщает на своей страничке ВКонтакте Административная инспекция Ростовской области.

Места несанкционированного складирования отходов обнаружены во время проведенного мониторинга в четырехстах метрах южнее и пятистах метрах севернее села Федоровка, а также в пятистах метрах северо-западнее от села Ефимовка.

По данному факту в отношении должностного лица администрации Неклиновского района начата процедура привлечения к административной ответственности, — пишет источник.

Сотрудники инспекции подчеркнули, что организация стихийных свалок продолжает оставаться одним из самых распространенных видов административных правонарушений в сфере экологии.

Фото ВК Административной инспекции Ростовской области