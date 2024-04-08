В сборную Дона вошли пять волейболисток из Таганрога

Спортсменки примут участие в финале первенства России.

С 1 по 7 апреля в Волгограде состоялось первенство ЮФО СКФО по волейболу среди команд девушек до 15 лет. Команда Ростовской области, которая состояла из спортсменок донской столицы, а также из Таганрога, Батайска и Пролетарска, стала серебряным призером и завоевала путевку на финал первенства России, который состоится с 3 по 14 мая в Воронеже.

Все участницы сборной Ростовской области из Таганрога — ученицы таганрогской спортшколы №3: Малыхина Ксения, Дремова Софья, Андреева Кира, Крысько Таисия и Авдеенко Татьяна, говорится на странице ВК «Таганрог спортивный».

В феврале этого года юные волейболистки из Таганрога, воспитанницы спортивной школы №3 стали победителями и призерами соревнований во Владикавказе.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»