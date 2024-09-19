В Санкт-Петербурге открылся Евразийский женский форум

Одним из ключевых событий форума стала сессия Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. В ней приняли участие женщины-мэры из городов России, Беларуси, Ирана, Алжира, Китая, Сирии.

На сессии обсудили важность создания благоустроенных и безопасных территорий для жителей своих городов. Женщины поделились опытом по улучшению качества жизни граждан и инфраструктуры городов. Также участницы подчеркнули значимость созидательной роли представительниц прекрасного пола в формировании справедливых и добрососедских отношений между государствами.

Добавим, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления в июле законодательно закрепила за собой статус единой организации, которая представляет интересы муниципалитетов на всех уровнях власти и в международных коммуникациях. По решению Президента России Владимира Путина организация транслирует накопленный в нашей стране опыт местного самоуправления коллегам из БРИКС и других дружественных стран.

Фото: Росконгресс