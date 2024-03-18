Главная » Культура

В Русском музее завершили реставрацию картин из Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Специалисты Русского музея завершили комплексную реставрацию произведений из Таганрогского художественного музея. Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

Культура

По ее словам, реставраторы не только полностью убрали следы повреждений, но и провели комплексное восстановление работ, раскрыв их первоначальный вид и авторский замысел.

Специалисты устранили прорывы и вытянутости холстов, дефекты красочного слоя, произвели регенерацию лака, заменили аварийные подрамники и тонировали утраты живописи на заключительном этапе реставрации.

Уже в апреле спасенные шедевры можно будет увидеть на выставке Русского музея к IX Международной конференции «Нерадовские чтения». После этого все работы вернутся в Таганрогский художественный музей, — сообщила Ольга Любимова.

Напомним, что от ракетного удара в июле минувшего года пострадали 22 предмета, среди которых работы Рериха, Серебряковой, Коровина, Серова и других мастеров. Сотрудники музея оперативно выехали в Таганрог, где изучили повреждения с помощью единственной в России мобильной лаборатории. И подготовили предметы к перевозке в Петербург, которую осуществила компания «Арт-курьер».

Фото телеграм-канал Ольги Любимовой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
культура музей новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика