В Русском музее завершили реставрацию картин из Таганрога

Специалисты Русского музея завершили комплексную реставрацию произведений из Таганрогского художественного музея. Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, реставраторы не только полностью убрали следы повреждений, но и провели комплексное восстановление работ, раскрыв их первоначальный вид и авторский замысел.

Специалисты устранили прорывы и вытянутости холстов, дефекты красочного слоя, произвели регенерацию лака, заменили аварийные подрамники и тонировали утраты живописи на заключительном этапе реставрации.

Уже в апреле спасенные шедевры можно будет увидеть на выставке Русского музея к IX Международной конференции «Нерадовские чтения». После этого все работы вернутся в Таганрогский художественный музей, — сообщила Ольга Любимова.

Напомним, что от ракетного удара в июле минувшего года пострадали 22 предмета, среди которых работы Рериха, Серебряковой, Коровина, Серова и других мастеров. Сотрудники музея оперативно выехали в Таганрог, где изучили повреждения с помощью единственной в России мобильной лаборатории. И подготовили предметы к перевозке в Петербург, которую осуществила компания «Арт-курьер».

Фото телеграм-канал Ольги Любимовой