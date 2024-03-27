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В Ростовскую область ввезли 180 тонн импортной табачной продукции

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В Ростовскую область в марте было ввезено 180 тонн импортной табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Новости Ростовской области

Табачное сырье было выращено в Бангладеше, Китае, Бразилии, Индии, Малави и Танзании. Груз ввезли на территорию донского региона из Латвии и Бельгии автомобильным транспортом.

Как сообщили в ведомстве, продукция поступила в соответствии с нормами действующего законодательства в области обеспечения карантина растений.

Всего с начала нынешнего года в Ростовскую область было ввезено и проконтролировано более 1,6 тыс. тонн импортной табачной продукции.

Фото 61.fsvps.gov.ru

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Таганрогская правда
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