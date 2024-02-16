В Ростовском зоопарке установят памятник бегемоту-долгожителю

Карликовый бегемот Риф прожил более полувека в донской столице.

На территории Ростовского зоопарка вскоре появится новый арт-объект — бегемот в натуральную величину. Скульптура будет посвящена конкретному бегемоту — питомцу зоосада донской столицы Рифу, чемпиону по возрасту. Благоприятные условия Ростовского зоопарка позволили Рифу прожить 51 год.

В создании скульптуры бегемота принял участие основатель парка Лога и большой друг Ростовского зоопарка Сергей Кушнаренко, говорится в сообщении на странице ВК. В настоящее время статуя говорится к доставке в Ростов.

Фото: страница ВК Ростовского зоопарка