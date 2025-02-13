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В ростовском коллекторе обнаружены тела двух бомжей

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По данному факту региональный следком проводит проверку.

Новости Ростовской области

Тела двух мужчин-бомжей без видимых признаков причин смерти обнаружены внутри технологического коллектора, расположенного по ул. Тимошенко в Ростове-на-Дону. Информация об этом поступило в следственный отдел по Октябрьскому району СУ СК РФ, сообщает ведомство.

«По данному факту начата доследственная проверка. Следователем выполнен осмотр места происшествия и осмотр тел погибших. Телесных повреждений, которые повлекли наступление смерти, не обнаружено. По предварительным данным, причиной их смерти могла послужить острая интоксикация этанолом», — говорится в сообщении следкома.

Точную причину гибели бомжей установит назначенная судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: следком по РО

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новости происшествия Ростовская область следком
Таганрогская правда
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