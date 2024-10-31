В Ростовской области жители Ставрополья украли у участника СВО 3,5 млн рублей

В Ростове полиция задержала двух жителей Ставропольского края, которые ограбили участника СВО, проходившего лечение в военном госпитале.

Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники познакомились с участником спецоперации около военного госпиталя, где он восстанавливался после ранения. Мужчина рассказал, что собирается ехать домой в Кемерово. Тогда новые знакомые предложили довезти его на автомобиле. В пути военнослужащий уснул. Очнулся уже в больнице без личных вещей. А позже обнаружил, что с его банковского счета пропало 3,5 млн рублей.

«Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых. У них изъяли автомобили, мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сообщила Ирина Волк.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности задержанных.

Фото и видео: Telegram Ирины Волк