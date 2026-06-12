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В Ростовской области женщина на иномарке врезалась в дерево, после аварии двое доставлены в больницу

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11 июня в Ростовской области машина слетела с трассы и врезалась в дерево, во время аварии пострадали два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.  

Новости Ростовской области

Авария случилась около шести часов вечера на 52 км трассы «с. Кашары — с. Первомайское — ст. Милютинская — Морозовск». По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулем Toyota Camry не выбрала безопасную скорость, из-за чего машина вылетела с дороги и наехала на препятствие.

В аварии пострадали водитель и 18-летний пассажир. Их доставили в больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей соблюдать скоростной режим, не совершать опасных маневров, не отвлекаться за рулем и обязательно пристегиваться — это снижает риск тяжелых последствий.

Ранее мы рассказали, что на трассе в Ростовской области во время аварии перевернулся автомобиль, пострадали водитель и пассажир.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда

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