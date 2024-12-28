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В Ростовской области завершился осенний призыв в ВС РФ

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Армию пополнили около 4 тыс. дончан.

Новости Ростовской области

В Ростовской области завершился осенний призыв в ряды Вооруженных сил РФ, который стартовал 1 октября. Как сообщили в правительстве региона, к местам несения службы направлено около 4 тыс. донских призывников. Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции, а военнослужащие, пополнившие ряды ВС РФ, не проходят службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, уточнили областные власти.

Большая часть донских призывников по традиции направлены в воинские части, дислоцированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Также 25 дончан пополнили ряды Президентского полка комендатуры Московского Кремля, семь – научные роты. В ходе осенней кампании в воинские части отправились более 450 человек с уже имеющейся военно-учетной специальностью, и более 100 казаков. Около 400 призывников являются выпускниками высших учебных заведений.

Всю необходимую информацию о порядке призыва и прохождения воинской службы можно получить по единому номеру 122.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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