В Ростовской области завершили подготовку энергосистемы к летним пиковым нагрузкам

Итоги работы подвели на заседании регионального штаба по электроснабжению под председательством заместителя губернатора Игоря Сорокина.

Последние два года показали, что высокие температуры летом создают серьезную нагрузку на энергосистему. Потребление растет не только зимой, как раньше, но и в июле и августе. Поэтому подготовку к пиковым нагрузкам донские власти и энергетики начали заранее и подошли к ней основательно, информирует официальный портал правительства региона.

На ключевых подстанциях провели все основные мероприятия. Выполнены запланированные технические работы. В постоянной готовности находятся 237 аварийных бригад, 505 единиц техники, 185 резервных источников питания и полноценный аварийный запас материалов.

Проведено девять учений с территориальными сетевыми организациями, выявлены и устранены недостатки, в том числе в укомплектованности бригад, наличии документации и запасных частей. Все генерирующие и сетевые компании региона выполнили плановые программы ремонта.

Игорь Сорокин акцентировал внимание на том, что подготовка не ограничивается лишь ожиданием жары.

«Мы создаем надежную систему, способную выдержать даже 40-градусную температуру. Важнейшая задача — обеспечить бесперебойную работу энергосистемы в экстремальных условиях. У нас есть четкий план действий, необходимые ресурсы и квалифицированные специалисты. Все технические мероприятия завершены, бригады готовы к работе, системы прошли проверку. Хотя мы не можем полностью исключить неожиданные ситуации, важно оперативно решать их в рамках установленных законом сроков», — подчеркнул замгубернатора.

В ближайшие недели будет вестись ежедневный мониторинг нагрузок, аварийные службы находятся в режиме повышенной готовности. Добавим, что Ростовская область — одна из немногих в Южном федеральном округе, где все ключевые показатели готовности к периоду экстремально высоких температур превышают федеральные нормативы.

Фото Россети Юг

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