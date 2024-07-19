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В Ростовской области завершено расследование уголовного дела об обрушении трибун на Гребном канале «Дон»

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В мае 2023 года в Ростове, во время детского футбольного матча, из-за обрушения спортивных трибун 36 зрителей и игроков получили травмы, женщина – мать одного из футболистов скончалась.

Новости Ростовской области

В донском управлении Следственного комитета России сообщили о результатах расследования.

По данным следствия, в 2022 году директор коммерческой организации заключил контракт с и.о. директора СШОР № 5 Ростова-на-Дону на изготовление 5 металлических конструкций – спортивных трибун.

«В дальнейшем директор, осознавая, что изготовленный  товар не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, неправомерно используя сертификат соответствия без фактической проверки на предмет безопасности, осуществил доставку и установку товара на территории футбольного поля и площадки для пляжного волейбола. Указанные объекты находились в постоянном пользовании образовательного учреждения», – сообщает пресс-служба Следкома по Ростовской области. 

30 мая 2023 года во время футбольного матча произошло опрокидывание металлических трибун, в результате которого 36 зрителей и игроков, в том числе 24 ребенка получили телесные повреждения различной степени тяжести. Одна из женщин скончалась на месте до приезда скорой помощи.

В ходе следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Фигурант обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, перевозка в целях сбыта и сбыт товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Фото СУ СКР по РО

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Таганрогская правда
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