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В Ростовской области закроют переезд на 351-м км трассы Р-260

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В Ростовской области будет закрыт переезд на 351-м км трассы Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск, расположенный на съезде с трассы М-4 «Дон» в Каменском районе. Об этом сообщает региональный Минтранс.

Новости Ростовской области

По информации железнодорожников на переезде будут вестись ремонтные работы. Поэтому он будет закрыт для движения автомобилей с 20.00 13 мая до 17.00 14 мая.

Уточняется, что объехать участок на автомобильном транспорте можно будет через улицы Профильная и Героев Пионеров города Каменска-Шахтинского.

Фото mindortrans.donland.ru

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Таганрогская правда
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