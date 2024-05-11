В Ростовской области закроют переезд на 351-м км трассы Р-260

В Ростовской области будет закрыт переезд на 351-м км трассы Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск, расположенный на съезде с трассы М-4 «Дон» в Каменском районе. Об этом сообщает региональный Минтранс.

По информации железнодорожников на переезде будут вестись ремонтные работы. Поэтому он будет закрыт для движения автомобилей с 20.00 13 мая до 17.00 14 мая.

Уточняется, что объехать участок на автомобильном транспорте можно будет через улицы Профильная и Героев Пионеров города Каменска-Шахтинского.

Фото mindortrans.donland.ru