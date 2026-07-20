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В Ростовской области задержаны подозреваемые в обналичивании 1 млрд рублей

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Следствие устанавливает других участников преступной группы.

Новости Ростовской области

В Ростовской области полицейские задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денег. Уголовное дело возбуждено по материалам региональных управлений ФСБ и экономической безопасности МВД, сообщает пресс-служба донской полиции.

По данным следствия, фигуранты с 2020 по 2026 год занимались незаконным финансовым посредничеством. Они использовали реквизиты фиктивно зарегистрированных фирм и индивидуальных предпринимателей, а также изготавливали поддельные платежные поручения. Общая сумма незаконного оборота средств за шесть лет составила около 1 миллиарда рублей.

В отношении двух активных участников группы возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей). Одному из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другому — заключение под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений и выявление других причастных лиц.

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Таганрогская правда

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