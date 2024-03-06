В Ростовской области сотрудники полиции задержали межрегионального наркокурьера, у которого в автомобиле находилось шесть килограммов наркотиков, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Фигуранта задержали его на дороге «Обход города Волгодонска», когда тот ехал на машине. Полицейские располагали сведениями о том, что 37-летний житель Краснодарского края, действуя по указаниям представителя онлайн-наркомаркета, забрал из схрона в Волгограде крупную партию запрещённого вещества для дальнейшего сбыта. В ходе досмотра в багажнике автомобиля обнаружили и изъяли свёрток с N-метилэфедроном общей массой 6 килограммов.

Как установили оперативники, синтетический наркотик злоумышленник планировал расфасовать и разложить по тайникам в Ставрополе, Краснодаре и Сочи.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, он помещен под стражу. Расследование продолжается.

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