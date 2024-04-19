В Ростовской области задержали молодого уроженца Азербайджана, совершившего убийство в Москве

Его этапируют обратно в столицу.

В Ростовской области сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали на территории станицы Казанская Верхнедонского района Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве молодого человека в московском районе Люблино. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, широкий общественный резонанс вызвало происшествие, когда в ходе конфликта на парковке молодой уроженец Азербайджана зарезал жителя столицы и скрылся.

По словам Волк, вместе с подозреваемым в убийстве задержаны еще два человека, возможная причастность которых к преступлению устанавливается. Сейчас их всех доставляют в Москву, написала официальный представитель министерства.

Фото: МВД РФ