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В Ростовской области задержали молодого уроженца Азербайджана, совершившего убийство в Москве

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Его этапируют обратно в столицу.

Новости Ростовской области

В Ростовской области сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали на территории станицы Казанская Верхнедонского района Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве молодого человека в московском районе Люблино. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, широкий общественный резонанс вызвало происшествие, когда в ходе конфликта на парковке молодой уроженец Азербайджана зарезал жителя столицы и скрылся.

По словам Волк, вместе с подозреваемым в убийстве задержаны еще два человека, возможная причастность которых к преступлению устанавливается. Сейчас их всех доставляют в Москву, написала официальный представитель министерства.

Фото: МВД РФ

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Таганрогская правда
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