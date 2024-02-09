В Ростовской области задержали браконьеров с сетями и уловом

В Ростовской области сотрудники транспортной полиции и Росрыболовства задержали двух браконьеров, которые ловили рыбу ставными сетями. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Нарушителей задержали в районе станицы Хорошевской в акватории реки Цимлянского водохранилища. У браконьеров и изъяли надувную лодку, ставные лесковые сети общей длинной 150 метров. А также рыбу различных пород в количестве более 500 штук, среди которых плотва, судак, шемая, рыбец. Сумма ущерба составила более 830 тысяч рублей, что считается особо крупным размером.

Сейчас в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото УТ МВД России по СКФО