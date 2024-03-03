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В Ростовской области задержали банду наркосбытчиков

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В Ростовской области сотрудники полиции расследуют уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков на территории донского региона. Об этом сообщает пресс-служба  УТ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Новости Ростовской области

Установлено, что четверо жителей Ростова и Аксайского района в возрасте от 10 до 46 лет вошли в состав организованной группы интернет-магазина. В преступной иерархии фигуранты выполняли роли «закладчиков» и «склада». Все они были задержаны сотрудниками полиции.

Из незаконного оборота изъяты синтетический наркотик – мефедрон общей массой около 300 граммов и марихуана – общей массой более 2 килограммов, которые обвиняемые сбывали бесконтактным способом на территории города Ростова и области, — пишет источник.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, подозреваемые заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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