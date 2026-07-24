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В Ростовской области идут проверки по 30 фактам нарушений в сфере оборота нефтепродуктов

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На совещании в Правительстве Ростовской области 24 июля обсудили контроль за рынком топлива, ход уборочной кампании и ситуацию с пожарами. Эти темы стали ключевыми на повестке дня, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

Начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий сообщил о контроле за топливным рынком. Сотрудники полиции продолжают выявлять нарушения в сфере оборота нефтепродуктов. Проводятся проверки в отношении ряда хозяйствующих субъектов, реализующих моторное топливо по завышенной цене, превышающей среднерыночную на 50% и выше.

Ряд материалов проверок переданы в Ростовское УФАС для проведения антимонопольного расследования. Также проводятся проверки более чем по 30 фактам нарушений в сфере оборота нефтепродуктов, в том числе по фактам реализации топлива, не отвечающего требованиям безопасности. Из незаконного оборота изъято 38 тонн топлива и оборудование для кустарного производства.

Что касается уборочной кампании, то, по данным заместителя губернатора, курирующего АПК, Анны Касьяненко, донские аграрии уже собрали более 9 млн тонн зерна. Обмолочено около 2,3 млн гектаров, что составляет 70% от запланированной площади.

Фото пресс-службы губернатора

«Работы идут в хорошем темпе, — отметил Юрий Слюсарь.

Заместитель губернатора Михаил Корнеев доложил о необходимости усиления мер по борьбе с пожарами. С начала этой недели в Ростовской области произошло 143 пожара. Причиной возгораний нередко становится нарушение правил пожарной безопасности. В качестве примера он привел крупный пожар на территории предприятия, где пренебрегли правилами: вовремя не убрали сухую траву, противопожарных средств не было, персонал действиям при пожаре не обучен.

Глава региона поручил ужесточить контроль и продолжить профилактическую работу с предприятиями и организациями. И напомнил, что на территории области действует особый противопожарный режим, введены ограничения на пребывание в лесах граждан и въезд автомобилей до 18 августа.

Ранее мы рассказывали о том, что цены на топливо в Таганроге достигли 150 рублей за литр.

Фото на главной ГУ МВД России по Ростовской области

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Таганрогская правда

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