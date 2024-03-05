В Ростовской области военный суд вынес приговор контрактнику

Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту, который напал с ножом на своего начальника, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Преступление было совершено в августе минувшего года на территории полевого лагеря воинской части в донском регионе. Фигурант в состоянии алкогольного опьянения нанес своему начальнику, который был назначен старшим по обустройству лагеря, удар ножом в живот, после того, как тот сделал ему замечание.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину частично. В частности, он заявил, что при постановке задач по проведению благоустройства полевого лагеря воинской части он не услышал, что потерпевший был назначен старшим.

При вынесении приговора суд учел характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, его семейное и имущественное положение, наличие обстоятельств, смягчающие наказание. С другой стороны, отягчающим обстоятельством стал факт совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимый был признан виновным в «умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением оружия в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, и применение насилия в отношении начальника, совершенное в период мобилизации», сообщает источник. В результате фигурант приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением воинского звания. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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