В Ростовской области водитель погиб в ДТП

Два «ВАЗа» столкнулись на трассе.

В Ростовской области утром в четверг, 27 февраля, произошло ДТП со смертельным исходом.

По данным Госавтоинспекции региона, в 7 часов 30 минут, на 31-м км автодороги Новошахтинск — Гуково, 76-летний водитель «ВАЗ 2115» допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2110», под управлением водителя, личность которого устанавливается.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля «ВАЗ 2115». Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция РО