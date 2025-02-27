В Ростовской области водитель погиб в ДТП

Два «ВАЗа» столкнулись на трассе.
В Ростовской области утром в четверг, 27 февраля, произошло ДТП со смертельным исходом.
По данным Госавтоинспекции региона, в 7 часов 30 минут, на 31-м км автодороги Новошахтинск — Гуково, 76-летний водитель «ВАЗ 2115» допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2110», под управлением водителя, личность которого устанавливается.
В результате ДТП погиб водитель автомобиля «ВАЗ 2115». Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: Госавтоинспекция РО
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