Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области во время аварии пострадала 8-летняя девочка

На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Сегодня, 12 апреля, в Ростовской области во время столкновения двух легковых автомобилей пострадали три человека, в том числе 8-летняя девочка. Об этом сообщает региональная Госавтоиспекция.

Новости Ростовской области

Авария произошла 7.50 утра в станице Красноярской Цимлянского района. По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21103» не выбрал безопасную дистанцию. Избегая столкновения с ехавшим впереди автомобилем, он применил экстренное торможение, потерял управление и вылетел на встречную полосу, где врезался в «Ладу Ларгус», за рулем которой находился 58-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада Ларгус». А также водитель «ВАЗ» и находившаяся в салоне 8-летняя девочка. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Фото УГИБДД по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru