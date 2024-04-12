Сегодня, 12 апреля, в Ростовской области во время столкновения двух легковых автомобилей пострадали три человека, в том числе 8-летняя девочка. Об этом сообщает региональная Госавтоиспекция.

Авария произошла 7.50 утра в станице Красноярской Цимлянского района. По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21103» не выбрал безопасную дистанцию. Избегая столкновения с ехавшим впереди автомобилем, он применил экстренное торможение, потерял управление и вылетел на встречную полосу, где врезался в «Ладу Ларгус», за рулем которой находился 58-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада Ларгус». А также водитель «ВАЗ» и находившаяся в салоне 8-летняя девочка. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Фото УГИБДД по Ростовской области