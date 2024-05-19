В Ростовской области вечером 19 мая может резко ухудшится погода

Штормовое предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях объявило ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным Ростгидромета, до конца суток 19 мая местами по региону ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, усилением ветра до 20-22 метров в секунду.

Жителям рекомендуют при выходе на улицу быть внимательными и осторожными, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.

Телефоны для обращений в случае ЧП: 01, 101, 112.

Фото «Таганрогской правды»