В Ростовской области ВАЗ насмерть сбил 82-летнюю пенсионерку

Пожилая женщина переходила трассу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Ростовской области в понедельник, 15 апреля, произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 82-летняя женщина.

Инцидент произошел в 10:30, на 7-м км автодороги Азов — Александровка — Староминская Азовского района Дона. 46-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-212140, допустил наезд на пожилую женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионерка скончалась на месте происшествия. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: ГИБДД по РО