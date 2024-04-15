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В Ростовской области ВАЗ насмерть сбил 82-летнюю пенсионерку

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Пожилая женщина переходила трассу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Новости Ростовской области

В Ростовской области в понедельник, 15 апреля, произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 82-летняя женщина.

Инцидент произошел в 10:30, на 7-м км автодороги Азов — Александровка — Староминская Азовского района Дона. 46-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-212140, допустил наезд на пожилую женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионерка скончалась на месте происшествия. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: ГИБДД по РО

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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