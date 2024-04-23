В Ростовской области в сгоревшем доме погибла женщина

Сегодня ночью, 23 апреля, в Ростовской области во время пожара в частном жилом доме погибла 42-летняя женщина, которая надышалась едким дымом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Трагедия произошла в селе Истомино Аксайского района.

Возгорание произошло в мастерской, где в розетке заряжался электрический аккумулятор дрели. Затем огонь перекинулся на кровлю дома, — пишет источник.

Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Его тушили 17 сотрудников МЧС и 4 спецмашины.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области