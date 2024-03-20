В минувшем году российские работодатели разместили более 13 тыс. вакансий с упоминанием искусственного интеллекта или нейросетей. Такие данные приводит сервис по поиску работы HeadHunter.

Самой популярной и востребованной нейросетью в прошлом году был ChatGPT (1,7 тыс. вакансий в РФ и 24 — в Ростовской области). В донском регионе на компании, оказывающие различные услуги для бизнеса, приходилось в ушедшем году 16% всех вакансий, на ИТ-компании – 12%, также были активны СМИ и маркетинг (10%), образование (5%) и финансовый сектор (5%).

Также в Ростовской области появилось 260 вакансий с упоминанием ИИ, это в 11 раз больше, чем в 2022. А за три неполные месяца 2024 года – поступило уже более 60 предложений, где работодатели говорят о нейросетях. Чаще всего это компании из сферы ИТ, маркетинга и СМИ, а также образования. Самые популярные вакансии начала 2024 года в Ростовской области из тех, где речь идёт об искусственном интеллекте — SMM-специалисты, дизайнеры, художники, копирайтеры, редакторы, менеджеры по продажам, маркетологи, аналитики, различные ИТ-специалисты — техподдержка, тестировщики, программисты и другие.

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