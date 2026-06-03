В Ростовской области ужесточили контроль за распространением информации об атаках БПЛА

В Ростовской области продолжает действовать запрет на съемку и публикацию в интернете кадров, связанных с атаками беспилотников. Эта мера была введена указом губернатора региона Юрия Слюсаря от 8 августа 2025 года № 181.

Как пояснили власти, решение принято в целях обеспечения безопасности, защиты государственных интересов и предотвращения утечки оперативно значимой информации.

«Кроме того, запрет направлен на сохранение жизни и здоровья военнослужащих, а также на защиту граждан», — напоминает официальный портал донского правительства.

Ограничение касается фото-, видео- и киносъемки, а также размещения в Сети или СМИ материалов, показывающих процесс или последствия применения ракетного оружия и беспилотных летательных аппаратов. Под запрет также попадают места дислокации и повседневной деятельности воинских частей и подразделений.

За нарушение предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

При этом запрет не действует для органов, входящих в единую систему публичной власти и являющихся официальными источниками информации. Также он не распространяется на тех, кто публикует сведения, полученные из официальных источников, при условии указания ссылки на них.

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