В Ростовской области утверждена программа для старшего поколения «Активное долголетие»

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление об утверждении региональной программы «Активное долголетие». Ее реализация ведется в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Программа рассчитана до 2030 года.

Основная цель программы — увеличение периода активного долголетия и продолжительности жизни старшего поколения, повышение качества жизни, обеспечение доступности социальных, образовательных, культурно-досуговых услуг пожилым людям.

Так, предусмотрены мероприятия для участия старшего поколения в образовательных проектах: компьютерной, финансовой, правовой, языковой грамотности, спортивно-массовых мероприятиях, региональном фестивале «Готов к труду и обороне». Планируется охватить профосмотрами и диспансеризацией не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста, повысить информированность граждан старшего поколения и их родственников о предоставляемых в регионе социальных услугах.

Отметим, что на Дону проживает более 1 млн человек старше трудоспособного возраста, из них более 150 тысяч – старше 80 лет. В регионе действует 187 организаций соцобслуживания, где предоставляются услуги в стационарной, полустационарной, надомной формах обслуживания. Ежегодно услугами во всех сферах пользуются свыше 108 тысяч жителей региона.

Источник: donland.ru, изображение от Drazen Zigic на Freepik