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В Ростовской области утверждена программа для старшего поколения «Активное долголетие»

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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление об утверждении региональной программы «Активное долголетие».  Ее реализация ведется в рамках федерального проекта «Старшее поколение».  Программа рассчитана до 2030 года.

Новости Ростовской области

Основная цель программы — увеличение периода активного долголетия и продолжительности жизни старшего поколения, повышение качества жизни, обеспечение доступности социальных, образовательных, культурно-досуговых услуг пожилым людям.

Так, предусмотрены мероприятия для участия старшего поколения в образовательных проектах: компьютерной, финансовой, правовой, языковой грамотности, спортивно-массовых мероприятиях, региональном фестивале «Готов к труду и обороне». Планируется охватить профосмотрами и диспансеризацией не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста, повысить информированность граждан старшего поколения и их родственников о предоставляемых в регионе социальных услугах.

Отметим, что на Дону проживает более 1 млн человек старше трудоспособного возраста, из них более 150 тысяч – старше 80 лет. В регионе действует 187 организаций соцобслуживания, где предоставляются услуги в стационарной, полустационарной, надомной формах обслуживания. Ежегодно услугами во всех сферах пользуются свыше 108 тысяч жителей региона.

Источник: donland.ru, изображение от Drazen Zigic на Freepik

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Таганрогская правда
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