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В Ростовской области утонул подросток

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Он вместе с семьей отдыхал у пруда.

Новости Ростовской области

В Ростовской области вчера, 6 июля, произошел трагический случай — утонул 13-летний мальчик. В обстоятельствах его гибели разбирается региональный следком.

По предварительной информации, в станице Мальчевской Миллеровского района мальчик вместе с матерью и младшей сестрой находился на берегу пруда. Во время купания подросток нырнул в воду и на поверхности не появился. Близкие забили тревогу.

К сожалению, примерно через 20 минут тело мальчика без признаков жизни было обнаружено и извлечено из воды. Проведенные на месте реанимационные мероприятия положительного результата не принесли.

Следком проводит процессуальную проверку по факту произошедшего.

В МЧС по Ростовской области уточнили, что водоем, в котором утонул ребенок, — технического назначения, купаться в нем запрещено.

Фото: следом РО

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новости происшествия Ростовская область следком утонул ребенок
Таганрогская правда

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