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В Ростовской области утилизируют 4375 кг рыбы «без документов»

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В Ростовской области сотрудники полиции обнаружили рыбный цех, владелец которого нарушал ветеринарно-санитарные правила, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Новости Ростовской области

Оперативные мероприятия проводились в рамках операции «Путина-2024». Рыбный цех расположен в хуторе Грушевка Белокалитвенского района. В ходе проверки правоохранители выявили факт поставки и последующего хранения с целью переработки рыбы без товарно-сопроводительных и ветеринарно-сопроводительных документов, отсутствие которых не позволяет данному сырью участвовать в дальнейшем производственном процессе.

В ходе проверки цеха по производству рыбной продукции, расположенного в хуторе Грушевка изъято 4375 килограммов рыбы вида лещ, подлежащей последующей утилизации, — пишет источник.

Сейчас собранные оперативниками материалы направлены в Управление Россельхознадзора по Ростовской области для составления протокола об административном правонарушении.

Фото и видео ГУ МВД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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