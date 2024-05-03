В Ростовской области утилизируют 4375 кг рыбы «без документов»

В Ростовской области сотрудники полиции обнаружили рыбный цех, владелец которого нарушал ветеринарно-санитарные правила, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Оперативные мероприятия проводились в рамках операции «Путина-2024». Рыбный цех расположен в хуторе Грушевка Белокалитвенского района. В ходе проверки правоохранители выявили факт поставки и последующего хранения с целью переработки рыбы без товарно-сопроводительных и ветеринарно-сопроводительных документов, отсутствие которых не позволяет данному сырью участвовать в дальнейшем производственном процессе.

В ходе проверки цеха по производству рыбной продукции, расположенного в хуторе Грушевка изъято 4375 килограммов рыбы вида лещ, подлежащей последующей утилизации, — пишет источник.

Сейчас собранные оперативниками материалы направлены в Управление Россельхознадзора по Ростовской области для составления протокола об административном правонарушении.

Фото и видео ГУ МВД по Ростовской области