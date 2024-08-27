В Ростовской области участковый полиции подозревается в получении взятки в 150 тысяч рублей

На время расследования старший участковый уполномоченный отдела полиции № 5 УМВД России по Ростову-на-Дону отстранен от выполнения служебных обязанностей. В случае подтверждения вины он понесет наказание в соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба донского главка.

Расследование ведет следственный отдел по Октябрьскому району Ростова-на-Дону СКР по Ростовской области. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в августе 2024 года участковый уполномоченный получил сведения о причастности мужчины к хищению товаров из магазина. За решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности сотрудник полиции потребовал от подозреваемого взятку в размере 150 тысяч рублей.

«Мужчина обратился в правоохранительные органы, после чего его дальнейшие противоправные действия осуществлялись под контролем оперативников», — пояснили в СУ СКР России по РО.

После получения взятки участковый полиции был задержан.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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Фото rostov.sledcom.ru