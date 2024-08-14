В Ростовской области УАЗ сбил 8-летнего пешехода

Мальчик выбежал на проезжую часть и попал под машину.
В городе Донецке Ростовской области произошло ДТП, в ходе которого пострадал несовершеннолетний пешеход.
По данным региональной ГИБДД, на улице Братьев Дорошевых, водитель, управляя автомобилем «УАЗ Профи», допустил наезд на 8-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги и столкнулся с движущимся автомобилем.
В результате ДТП ребенок с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото из архива
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