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В Ростовской области тушат пожар на складе с картоном

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Сегодня, 14 февраля, в Ростовской области произошел пожар на складе с картоном, огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Сообщение о возгорании на складе, расположенном на улице Фермерской в Батайске поступило на пульт дежурного в 11.24. Только спустя почти полтора часа – в  12.49 огонь удалось локализовать. Сейчас на месте продолжают бороться с пожаром 34 человека, привлечено девять спецмашин.

Пострадавших нет, причина пожара пока неизвестна.

Фото и видео ГУ МЧС по Ростовской области

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Таганрогская правда
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