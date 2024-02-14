В Ростовской области тушат пожар на складе с картоном

Сегодня, 14 февраля, в Ростовской области произошел пожар на складе с картоном, огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на складе, расположенном на улице Фермерской в Батайске поступило на пульт дежурного в 11.24. Только спустя почти полтора часа – в 12.49 огонь удалось локализовать. Сейчас на месте продолжают бороться с пожаром 34 человека, привлечено девять спецмашин.

Пострадавших нет, причина пожара пока неизвестна.

Фото и видео ГУ МЧС по Ростовской области