В Ростовской области будут судить трех бывших полицейских, которые обвиняются в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По версии следствия, бывший начальник отдела МВД России по Белокалитвинскому району и двое его сотрудников обманным путем завладели деньгами подчиненных, которые те получали в качестве премий и материальной помощи. Всего злоумышленники похитили более 300 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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