В Ростовской области столкнулись легковушка и электричка

24 июня в Ростовской области столкнулись электричка и легковой автомобиль, сообщает пресс-служба СКЖД. Машина скрылась с места ДТП.

Авария случилась в 14.35 на перегоне между станциями Азов и Батайск. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6025 Азов — Ростов. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. После аварии автомобиль скрылся с места происшествия.

«По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Ростове поезд насмерть сбил 43-летнего мужчину.

Фото Минтранс РО (из архива)