Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области стартовал муниципальный этап Спартакиады допризывной и призывной молодежи

На чтение 1 мин Опубликовано

Муниципальный этап Спартакиады допризывной и призывной молодежи продлится по март текущего года. Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян.

Новости Ростовской области

«Муниципальный этап спартакиады проводится с февраля по март 2025 года, в апреле состоятся зональные соревнования по девяти территориальным округам. В финале, который пройдет в мае, команды-победители зональных этапов будут соревноваться в трех дисциплинах: восьмиборье, военизированная эстафета и соревнования по военной подготовке», – уточнил Самвел Аракелян.

Команда-победитель представит Ростовскую область на Всероссийской спартакиаде молодежи России допризывного возраста летом 2025 года.

Отметим, что в Ростовской области многоэтапная комплексная Спартакиада допризывной и призывной молодёжи, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне проводится ежегодно. Соревнования проходят по согласованию с военным комиссариатом Ростовской области и региональным отделением ООГО ДОСААФ России.

Источник: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru