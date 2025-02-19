В Ростовской области стартовал муниципальный этап Спартакиады допризывной и призывной молодежи

Муниципальный этап Спартакиады допризывной и призывной молодежи продлится по март текущего года. Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян.

«Муниципальный этап спартакиады проводится с февраля по март 2025 года, в апреле состоятся зональные соревнования по девяти территориальным округам. В финале, который пройдет в мае, команды-победители зональных этапов будут соревноваться в трех дисциплинах: восьмиборье, военизированная эстафета и соревнования по военной подготовке», – уточнил Самвел Аракелян.

Команда-победитель представит Ростовскую область на Всероссийской спартакиаде молодежи России допризывного возраста летом 2025 года.

Отметим, что в Ростовской области многоэтапная комплексная Спартакиада допризывной и призывной молодёжи, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне проводится ежегодно. Соревнования проходят по согласованию с военным комиссариатом Ростовской области и региональным отделением ООГО ДОСААФ России.

Источник: donland.ru