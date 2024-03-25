В Ростовской области средства ПВО отразили воздушную атаку

Обломки ракет упали в поле.
Губернатор Василий Голубев в своем Телеграм-канале сообщил об успешной работе военных. В Ростовской области силы ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском.
«По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано. Пострадавших нет. Информация уточняется», — сообщил глава региона.
Минобороны уточнило, что около 15.30 мск над Ростовской областью были сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200.
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