В Ростовской области справку об участии в СВО можно получить по упрощенной системе

Донской регион стал «пилотом» программы.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Тelegram-канале о том, что Ростовская область стала пилотным регионом программы по упрощенной выдаче справок об участии в СВО.

«Раньше такие справки выдавали только командиры и военкоматы — каждый по своей форме. Сейчас бойцам и членам их семей легко получить статус в ближайшем МФЦ или через Госуслуги за 4 рабочих дня», — написал Юрий Слюсарь.

Глава региона лично посетил МФЦ и пообщался с заявителями, каждому из которых такая справка была нужна по личным причинам. Например, участнику СВО, студенту, справка поможет перевестись на бюджет в университете, жена другого бойца получит бесплатное питание в школе на старшего ребенка и бесплатный детсад для младшего и т.п.

«Это очень важное государственное решение, которое значительно ускоряет получение мер поддержки защитникам и их семьям. Наши герои на передовой могут быть спокойны за тыл и семью», — подчеркнул врио губернатора.

Фото: скрин видео Тelegram-канала Юрия Слюсаря