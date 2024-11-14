Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области справку об участии в СВО можно получить по упрощенной системе

На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Донской регион стал «пилотом» программы.

Новости Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Тelegram-канале о том, что Ростовская область стала пилотным регионом программы по упрощенной выдаче справок об участии в СВО.

«Раньше такие справки выдавали только командиры и военкоматы — каждый по своей форме. Сейчас бойцам и членам их семей легко получить статус в ближайшем МФЦ или через Госуслуги за 4 рабочих дня», — написал Юрий Слюсарь.

Глава региона лично посетил МФЦ и пообщался с заявителями, каждому из которых такая справка была нужна по личным причинам. Например, участнику СВО, студенту, справка поможет перевестись на бюджет в университете, жена другого бойца получит бесплатное питание в школе на старшего ребенка и бесплатный детсад для младшего и т.п.

«Это очень важное государственное решение, которое значительно ускоряет получение мер поддержки защитникам и их семьям. Наши герои на передовой могут быть спокойны за тыл и семью», — подчеркнул врио губернатора.

Фото: скрин видео Тelegram-канала Юрия Слюсаря

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru