В Ростовской области спасли 12-летнюю девочку, провалившуюся под лёд

Помощь ребенку оказали неравнодушный житель хутора Гусев Чертковского района Ростовской области и полицейские.

Пенсионер, житель хутора Гусев, увидел тонущую в пруду девочку. Мужчина вызвал полицию и сразу же бросился спасать ребенка. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники сводного отряда полиции № 5 ОМВД по Чертковскому району, дежурившие неподалеку от пруда.

Прибыв на место, полицейские увидели гражданина, пытавшегося достать девочку из воды при помощи лестницы. Соорудив трос из верёвок, которые прихватили с собой, они распределились по непрочному льду и бросили канат мужчине. Однако длины шнура не хватило. Тогда сотрудники полиции, проломив лёд у берега, вошли в воду и докинули трос до полыньи. Местный житель привязал канат к лестнице, после чего правоохранители вытянули его и пострадавшую на сушу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Девочку на месте осмотрел медик и сообщил, что у неё наблюдаются признаки переохлаждения. Переодев ребенка в тёплую одежду и укутав в одеяло, полицейские доставили школьницу и её спасителя в Центральную районную больницу села Чертково.

В настоящее время жизни и здоровью ребёнка и неравнодушного хуторянина ничего не угрожает.

Сотрудники полиции навестили 12-летнюю девочку в больнице, подарили сладкий подарок и убедились, что с ней все хорошо. Полицейские пожелали ребёнку скорейшего выздоровления, в будущем — быть аккуратной и внимательной, — говорится в сообщении.

Фото и видео ГУ МВД по Ростовской области