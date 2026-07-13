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В Ростовской области спасатели предотвратили трагедию с детьми на Цимлянском водохранилище

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Спасатели Цимлянского подразделения областной службы спасения на воде помогли отдыхающим, оказавшимся в опасной ситуации в акватории Цимлянского водохранилища.

Новости Ростовской области

Инцидент произошел, когда водитель гидроцикла прикрепил к нему «ватрушку» с четырьмя детьми и начал их катать. Внезапно транспортное средство перевернулось, и все оказались в воде.

Судоводитель не растерялся: он начал размахивать спасательным жилетом и громко звать на помощь. На место происшествия немедленно выехали спасатели Цимлянского подразделения, которые оперативно добрались до пострадавших и благополучно доставили их на берег, информирует официальный портал донского правительства.

После этого специалисты провели с отдыхающими беседу, напомнив о правилах поведения на воде и рисках, связанных с использованием гидроциклов и буксируемых аттракционов.

«Спасатели областных служб работают на специально подготовленных пляжах и оперативно реагируют на вызовы отдыхающих. Однако важно, чтобы сами отдыхающие проявляли заботу о себе и своих близких», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

Жителям Дона напоминают, основные причины гибели людей на воде — купание в запрещенных и необорудованных местах, нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил безопасного поведения. Дончан призывают не купаться в необорудованных местах, не заходить в воду в нетрезвом виде, не подплывать к судам и не нырять с них, не использовать подручные и самодельные предметы для плавания, а также не оставлять детей без присмотра.

Добавим, что по данным ГУ МЧС России по Ростовской области, с начала купального сезона на водоемах региона утонули 22 человека, среди них трое несовершеннолетних. Большинство трагедий случилось на необорудованных пляжах.

Телефон для вызова спасательных служб — 112.

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Таганрогская правда

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