В Ростовской области создали совет по градостроительству

Под руководством главы региона Юрия Слюсаря он будет заниматься вопросами комплексного развития территорий Дона.

В Ростовской области по поручению главы региона Юрия Слюсаря создан областной совет по градостроительству и развитию территорий. Это консультативный орган, который будет заниматься вопросами реализации в регионе единой градостроительной политики.

Возглавил совет Юрий Слюсарь. В состав также вошли, помимо руководителей областных министерств и ведомств, ведущие эксперты в сфере архитектуры, градостроительства и экологии. В их числе – председатель ростовского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Александр Базелюк, член совета Гильдии архитекторов Ростова-на-Дону Андрей Вырва, председатель правления региональной организации Союза архитекторов России Алексей Полянский, директор регионального научно-исследовательского и проектного института градостроительства Татьяна Морозова, а также научные сотрудники и доценты Российского НИИ проблем мелиорации, профильных кафедр ДГТУ и другие эксперты, сообщает пресс-служба правительства региона.

В сфере деятельности областного градостроительного совета — различные вопросы комплексного развития территорий и архитектурно-градостроительных концепций в городских агломерациях и иных опорных населенных пунктах Ростовской области, а также разрабатка предложения по совершенствованию градостроительной деятельности.

Помимо этого, по решению Юрия Слюсаря при донском правительстве создана комиссия по вопросам градостроительной деятельности, которая будет рассматривать проекты генпланов городских округов, поселений, проекты изменений в генпланы, проекты договоров и соглашений о комплексном развитии территорий, готовить итоговое заключение об утверждении документации по планировке территории. Возглавил комиссию заместитель губернатора области Владимир Ревенко, а в ее состав вошли руководители региональных министерств, депутаты Заксобрания.

Чем обусловлено создание областного градостроительного совета? Ранее глава региона Юрий Слюсарь отмечал, что сегодня жилищное строительство на Дону значительно опережает создание социальной и инженерной инфраструктуры и зачастую нарушает исторический и архитектурный облик городов. Теперь, заявил Слюсарь, новое строительство в регионе будет вестись по новым единым градостроительным правилам, главное из которых – комплексное развитие территорий.

Фото: donland.ru